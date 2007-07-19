Писанов Кирилл Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Писанов Кирилл Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.2007

Отец: не указан

Мать: Бондаренко Евгения Александровна

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