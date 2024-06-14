Ермаков Трофим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Трофим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1928

Дочь: Осалы Елизавета Трофимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.08.1930

Дочь: Которова (Ермакова) Надежда Трофимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бадаложная, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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