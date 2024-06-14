Ермаков Трофим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1928
Дочь: Осалы Елизавета Трофимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.08.1930
Дочь: Которова (Ермакова) Надежда Трофимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бадаложная, Козульский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно