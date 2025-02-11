Парава Плакитова 1679 — найти родственников по фамилии на Familio

Парава Плакитова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1679

умерла Неизвестно

Дети
Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов1705 г.р.
Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев1709 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов

Отец ребёнка: Нуштайка Арасланов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1709

Сын: Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев

Отец ребёнка: Нуштайка Арасланов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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