Парава Плакитова
женский, родилась 1679
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Михайла Карнилов Нуйка Нуштаев-Захаркин / Михайла Карнилов
Отец ребёнка: Нуштайка Арасланов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1709
Сын: Винтушка Нуштаев Валитушка Валитушка/Винтушка Нуштаев
Отец ребёнка: Нуштайка Арасланов
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно