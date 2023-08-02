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Симонов Яков Артемьевич

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Симонов Артем Епимахович

Мать: ?

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Симонов) Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Симонов) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Симонова) Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1857

Сын: Симонов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Симонов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.08.1860

Сын: Симонов Агафон Яковлевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1863

Сын: Симонов Елизар Яковлевич

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1876

Дочь: (Симонова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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