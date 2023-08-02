Симонов Яков Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Симонов Артем Епимахович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Симонов) Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Симонов) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Симонова) Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Симонов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
15.08.1860
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
29.07.1863
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Рождение ребёнка
20.12.1876
Дочь: (Симонова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Симонова Анна Терентьевна
Смерть
Неизвестно