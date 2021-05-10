Makarov Nikolai Fedorovich
Место рождения
Дата рождения01.12.1934
Дата смерти10.05.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934
Бракосочетание
08.03.1959
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna
Смерть
10.05.2021
Неверов Бор, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Коронавирус
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область