Makarov Nikolai Fedorovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMakarov Nikolai Fedorovich

Makarov Nikolai Fedorovich

Место рождения

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.12.1934

Дата смерти

10.05.2021

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1934

Отец: Makarov Fedor Jakovlevich

Мать: Makarova (Makarova) Ekaterina Nikolaevna

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.03.1959

Жена: Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
10.05.2021
Неверов Бор, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Причина смерти: Коронавирус
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.