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Смирнов Василий Филатов

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Смирнов Филат Фёдоров

Мать: Смирнова Васса Иванова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Смирнова Федосья Васильева

Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Смирнов Евстратий Васильев

Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Смирнова Марфа Васильева

Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Смирнов Иона Васильев

Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Смирнов Кирилл Васильев

Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Анна Антонова

Смерть
1824
Березняки, Егорьевск, Московская область
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