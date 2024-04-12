Смирнов Василий Филатов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Смирнов Филат Фёдоров
Мать: Смирнова Васса Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Смирнова Федосья Васильева
Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Смирнов Евстратий Васильев
Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Смирнова Марфа Васильева
Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Смирнова Анна Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Анна Антонова
Смерть
1824