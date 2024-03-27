Банков Ануфрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банков Ануфрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Банков Иуда

Мать: Банкова Ревекка

Смерть
Неизвестно
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