Шленсков Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1886
Дата смерти07.09.1975
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886
Отец: Шленсков(Шленский) Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1912
Сын: Шленсков Александр Федорович
Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шленсков Николай Федорович
Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Шленсков Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна
Смерть
07.09.1975