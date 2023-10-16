Шленсков Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШленсков Федор Дмитриевич

Шленсков Федор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1886

Дата смерти

07.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1886

Отец: Шленсков(Шленский) Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шленскова Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Шленсков Александр Федорович

Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шленсков Николай Федорович

Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Шленсков Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шленсков Пётр Федорович

Мать ребёнка: Шленскова Надежда Игнатьевна

Смерть
07.09.1975

Мы используем куки для улучшения работы сайта.