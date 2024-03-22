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Новиков Павел

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Место рождения

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

31.10.1910

Дата смерти

17.12.1954

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910

Отец: Новиков Фёдор

Мать: Новикова Мария

Зеленино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
б.Люда: "одна улица была и все Новиковы" мать зажиточная
Бракосочетание
До 1931

Жена: Новикова Прасковья

Киев, Киевский уезд
Место жительства
1932
Переехал за лучшей жизнью. Там родилась Поля. Павел работал на шахте за 200р и отдавал матери Прасковья выращивала и продавала овощи.
Место жительства
До 1932
Алексеевка, Щербактинский район, Павлодарская область
В прошлом Цирюпинский (Галкинский) район
Демобилизация
Между 30.11.1939 и 13.03.1940
Места призыва: Павлодар. С.Радужное Павла забрали на Финскую войну. Забрали потому что не знали, сколько лет. Зимняя война (30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.)
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Свирь, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Документ о военнопленных Дата рождения: 13.10.1913 Место рождения: Тульская обл., д. Зелемна Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 1078 сп Судьба: Попал в плен Место пленения: Ленинградская... Показать все
Отбывание наказания
С 1941 по 1944
Финляндия. Перед распределением в концлагерь спросили кто может работать на тракторе. Павел и его друг отозвались, их забрали помогать одной семье по хозяйству. К другу относились очень плохо, пороли ... Показать все
Отбывание наказания
С 1944 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
письмо: я в Москве. 2 года работал на заводе
Место жительства
С 1946 по 1950
Алексеевка, Щербактинский район, Павлодарская область
Переезд из пос. Радужное в Алексеевку (реформа укрупнения деревень)
Рождение ребёнка
27.01.1951

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Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Место жительства
С 1951
1951 товарный поезд в Казахстан, Сырдарью На машине до Путь к коммунизму (сейчас Достык с 1993 -рус.Рассвет). Сруб или из досок барак. За лето посадили огород, построили дома по 2 комнаты. Посадили т... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Михаил

Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Прасковья

Смерть
17.12.1954
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