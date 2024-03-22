Новиков Павел
Место рождения
Дата рождения31.10.1910
Дата смерти17.12.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910
Отец: Новиков Фёдор
Мать: Новикова Мария
б.Люда: "одна улица была и все Новиковы" мать зажиточная
Бракосочетание
До 1931
Жена: Новикова Прасковья
Киев, Киевский уезд
Место жительства
1932
Переехал за лучшей жизнью. Там родилась Поля. Павел работал на шахте за 200р и отдавал матери Прасковья выращивала и продавала овощи.
Место жительства
До 1932
В прошлом Цирюпинский (Галкинский) район
Демобилизация
Между 30.11.1939 и 13.03.1940
Места призыва: Павлодар. С.Радужное Павла забрали на Финскую войну. Забрали потому что не знали, сколько лет. Зимняя война (30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.)
Попал в плен (военное)
12.09.1941
Свирь, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Документ о военнопленных Дата рождения: 13.10.1913 Место рождения: Тульская обл., д. Зелемна Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 1078 сп Судьба: Попал в плен Место пленения: Ленинградская... Показать все
Отбывание наказания
С 1941 по 1944
Финляндия. Перед распределением в концлагерь спросили кто может работать на тракторе. Павел и его друг отозвались, их забрали помогать одной семье по хозяйству. К другу относились очень плохо, пороли ... Показать все
Отбывание наказания
С 1944 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
письмо: я в Москве. 2 года работал на заводе
Место жительства
С 1946 по 1950
Переезд из пос. Радужное в Алексеевку (реформа укрупнения деревень)
Рождение ребёнка
27.01.1951
Место жительства
С 1951
1951 товарный поезд в Казахстан, Сырдарью На машине до Путь к коммунизму (сейчас Достык с 1993 -рус.Рассвет). Сруб или из досок барак. За лето посадили огород, построили дома по 2 комнаты. Посадили т... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Михаил
Мать ребёнка: Новикова Прасковья
Смерть
17.12.1954