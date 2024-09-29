Струкова (Дегтярёва) Тамара Петровна
женский, родилась 12.07.1946, д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
ОтецДегтярёв Пётр Дмитриевич12.07.1911 г.р.
МатьДегтярёва (Чернышова) Александра Михайловна05.05.1912 г.р.
Супруги
Струков Николай Алексеевич06.02.1944 г.р.
Дети
Подлесных (Струкова) Юлия Николаевна24.03.1970 г.р.
Струков Алексей Николаевич30.03.1979 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946
д.Чаплыгино, Курский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1970
Дочь: Подлесных (Струкова) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Струков Николай Алексеевич
г.Курск.
Рождение ребёнка
30.03.1979
Сын: Струков Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Струков Николай Алексеевич