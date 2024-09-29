Струкова (Дегтярёва) Тамара Петровна 12.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Струкова (Дегтярёва) Тамара Петровна

Автор
ВД
Дегтярёв В.

женский, родилась 12.07.1946, д.Чаплыгино, Курский район, Курская область

Отец
Дегтярёв Пётр Дмитриевич12.07.1911 г.р.
Мать
Дегтярёва (Чернышова) Александра Михайловна05.05.1912 г.р.
Супруги
Струков Николай Алексеевич06.02.1944 г.р.
Дети
Подлесных (Струкова) Юлия Николаевна24.03.1970 г.р.
Струков Алексей Николаевич30.03.1979 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1946

Отец: Дегтярёв Пётр Дмитриевич

Мать: Дегтярёва (Чернышова) Александра Михайловна

д.Чаплыгино, Курский район, Курская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
24.03.1970

Дочь: Подлесных (Струкова) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Струков Николай Алексеевич

г.Курск.

Рождение ребёнка
30.03.1979

Сын: Струков Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Струков Николай Алексеевич

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