Анна Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванов
Рождение ребёнка
04.02.1908
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно