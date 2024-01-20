Анна Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Петр Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов

Рождение ребёнка
04.02.1908

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Рождение ребёнка
18.05.1913 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Матюгино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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