Мурзин Иван Елфимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Мурзин Елфим Спиридонов
Мать: Мурзина Василиса
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)
Рождение ребёнка
1707
Дочь: (Мурзина) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)
Рождение ребёнка
1709
Дочь: (Мурзина) Федосья Иванова
Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)
Смерть
Неизвестно