Мурзин Иван Елфимов 1684 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Иван Елфимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Мурзин Елфим Спиридонов

Мать: Мурзина Василиса

Рождение ребёнка
1705

Сын: Мурзин Алексей Иванов

Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)

Рождение ребёнка
1707

Дочь: (Мурзина) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)

Рождение ребёнка
1709

Дочь: (Мурзина) Федосья Иванова

Мать ребёнка: Мурзина Олена (Алена)

Смерть
Неизвестно

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