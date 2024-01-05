Новикова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.12.1888
Сын: Новиков Иван Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова Мария Александровна
Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Николай Александрович
Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич
Смерть
Неизвестно