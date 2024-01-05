Новикова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1888

Сын: Новиков Иван Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Мария Александровна

Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Николай Александрович

Отец ребёнка: Новиков Александр Дорофеевич

Смерть
Неизвестно
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