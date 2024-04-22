Кордюкова Прасковья Тихоновна
Место рождения
Дата рождения06.10.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1843 ст.
Отец: Кордюков Тихон Афанасьевич
Мать: Булохова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бушмарина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Бушмарина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.01.1864 ст.
Сын: Бушмарин Василий Иванович
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
04.06.1866
Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бушмарина Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно