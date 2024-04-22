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Кордюкова Прасковья Тихоновна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

06.10.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1843 ст.

Отец: Кордюков Тихон Афанасьевич

Мать: Булохова Анна Петровна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бушмарина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Бушмарина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
24.01.1864 ст.

Сын: Бушмарин Василий Иванович

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
04.06.1866

Сын: Бушмарин Петр Иванович

Отец ребёнка: Бушмарин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бушмарина Анисия

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмарин Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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