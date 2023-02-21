Попыванова (Кривцова) Надежда Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1960
Рождение ребёнка
26.05.1980
Дочь: Ефремова Яна Владимировна
Отец ребёнка: Попыванов Владимир Алексеевич
Россия Волгоград
Рождение ребёнка
20.04.1985
Дочь: Попыванова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Попыванов Владимир Алексеевич
Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно