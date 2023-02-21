Попыванова (Кривцова) Надежда Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попыванова (Кривцова) Надежда Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1960

Отец: не указан

Мать: Кривцова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1980

Дочь: Ефремова Яна Владимировна

Отец ребёнка: Попыванов Владимир Алексеевич

Россия Волгоград
Рождение ребёнка
20.04.1985

Дочь: Попыванова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Попыванов Владимир Алексеевич

Россия, Волгоград
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попыванов Владимир Алексеевич

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