Бастрыкин Евдоким Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкин Евдоким Игнатьевич

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бастрыкин Игнатий Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Варвара Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Бастрыкин Емельян Евдокимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Бастрыкин Тимофей Евдокимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Васса Евдокимовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Домна Евдокимовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бастрыкин Никифор Евдокимович

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна

Смерть
Неизвестно
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