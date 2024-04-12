Бастрыкин Евдоким Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1761
Сын: Бастрыкин Емельян Евдокимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Бастрыкин Тимофей Евдокимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Васса Евдокимовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Домна Евдокимовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Бастрыкин Никифор Евдокимович
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия Ивлиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно