Малахова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Вавила Григорьевна
Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович
Бракосочетание
Неизвестно