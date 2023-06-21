Малахова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Вавила Григорьевна

Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Малахов Григорий Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Григорий Макарович

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