Димитриева Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриева Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1900

Сын: Иванов Николай Иванович

Отец ребёнка: Александров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
21.02.1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александров Иван

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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