Городишенин Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Шиловский Алексей
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Городишенина Валентина Петровна
Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городишенина Галина Петровна
Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна
Смерть
Неизвестно