Городишенин Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городишенин Пётр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шиловский Алексей

Мать: Городишенина Анисья Максимовна

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Городишенина Валентина Петровна

Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городишенина Галина Петровна

Мать ребёнка: Шушкова Анастасия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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