Тишаков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишаков Николай Николаевич

Место рождения

Новодружеск

Дата рождения

21.05.1951

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951

Отец: Тишаков Николай Иванович

Мать: Головнева Вера Григорьевна

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