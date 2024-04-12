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Тишаков Николай Николаевич
Тишаков Николай Николаевич
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Древо
Место рождения
Новодружеск
Дата рождения
21.05.1951
Пол
Мужской
Отец
Тишаков Николай Иванович
1925 г.р.
Мать
Головнева Вера Григорьевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1951
Отец:
Тишаков Николай Иванович
Мать:
Головнева Вера Григорьевна
Новодружеск
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