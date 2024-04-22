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Протасов Кузьма Ильич

Место рождения

Писаревка

Дата рождения

15.11.1894

Дата смерти

30.10.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1894

Отец: Протасов Илья Кириллович

Мать: Протасова Екатерина Акимовна

или 14.11.1892
Рождение ребёнка
15.09.1921

Сын: Протасов Вениамин Кузьмич

Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1925

Сын: Протасов Виталий Кузьмич

Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
03.04.1927

Дочь: Масалова Галина Кузьминична

Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна

Смерть
30.10.1970
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