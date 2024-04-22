Протасов Кузьма Ильич
Место рождения
Дата рождения15.11.1894
Дата смерти30.10.1970
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1894
или 14.11.1892
Рождение ребёнка
15.09.1921
Сын: Протасов Вениамин Кузьмич
Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.01.1925
Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
03.04.1927
Дочь: Масалова Галина Кузьминична
Мать ребёнка: Протасова Наталья Ивановна
Смерть
30.10.1970