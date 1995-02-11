Поломошнов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1948

Дата смерти

11.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1948

Отец: Поломошнов Михаил

Мать: Поломошнова (Забнева) Анна

Рождение ребёнка
23.10.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1978

Дочь: Вакуленко (Поломошнова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна

Смерть
11.02.1995

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