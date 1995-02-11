Поломошнов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1948
Дата смерти11.02.1995
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1948
Отец: Поломошнов Михаил
Рождение ребёнка
23.10.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1978
Дочь: Вакуленко (Поломошнова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Поломошнова (Кузнецова) Нина Ивановна
Смерть
11.02.1995