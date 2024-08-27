Шаталов Алексей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ледовское, Советский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1916
Рождение ребёнка
30.06.1916
Дочь: Шаталов Виталий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно