Шаталов Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталов Алексей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ледовское, Советский муниципальный район, Курская область
Место жительства
1916
Рождение ребёнка
30.06.1916

Дочь: Шаталов Виталий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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