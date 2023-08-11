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Гликерья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудряшов Алексей Савельев

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Кудряшев Георгий (Егор) Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.10.1885

Сын: Кудряшов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1885 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 209, л. 67 об. - 68) имеется актовая запись о рождении № 67 (счет родившихся мужс... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1891

Сын: Кудряшов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 115 об. - 116) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родившихся му... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1893

Сын: Кудряшов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1893 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 199 об. - 200) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родившихся му... Показать все
Смерть
Неизвестно

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