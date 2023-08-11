Гликерья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Сын: Кудряшев Георгий (Егор) Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев
Рождение ребёнка
23.10.1885
Сын: Кудряшов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1885 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 209, л. 67 об. - 68) имеется актовая запись о рождении № 67 (счет родившихся мужс... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1891
Сын: Кудряшов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 115 об. - 116) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родившихся му... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1893
Сын: Кудряшов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кудряшов Алексей Савельев
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1893 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 199 об. - 200) имеется актовая запись о рождении № 56 (счет родившихся му... Показать все
Смерть
Неизвестно