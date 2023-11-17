Брянцев Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянцев Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1908

Сын: Брянцев Филипп Терентьевич

Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна

Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Пархоменко Екатерина Терентьевна

Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Брянцев Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна

возможно в шинкине родился
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брянцева Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянцева Фекла Стефановна

Смерть
Неизвестно
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