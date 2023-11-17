Брянцев Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
Вычислено 1908
Сын: Брянцев Филипп Терентьевич
Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Пархоменко Екатерина Терентьевна
Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна
возможно в шинкине родился
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брянцева Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Брянцева Фекла Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно