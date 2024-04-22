Прялухина (Титова) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прялухина (Титова) Евдокия Петровна

Место рождения

Ракульское, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Титов Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Ракульское, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1883 ст.

Дочь: Плотникова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Копачево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Прялухина Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прялухина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Копачево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прялухин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Копачево, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прялухина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прялухин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич

Смерть
1915
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