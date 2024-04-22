Прялухина (Титова) Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смерти1915
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Титов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.1883 ст.
Дочь: Плотникова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Прялухина Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прялухина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прялухин Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прялухина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прялухин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Прялухин Андрей Григорьевич
Смерть
1915