Железнов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Железнов Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
09.08.1831
Сын: Железнов Диомид
Мать ребёнка: Анна
Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Железнова) Домна
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Железнов Иван
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Железнова) Марфа
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Железнов) Александра
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Железнова) Василиса
Мать ребёнка: Анна
Смерть
Неизвестно