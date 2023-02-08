Железнов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Железнов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Железнов Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
09.08.1831

Сын: Железнов Диомид

Мать ребёнка: Анна

Горелый Холм, Пестяковская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Железнова) Домна

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Железнов Иван

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Железнова) Марфа

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Железнов) Александра

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Железнова) Василиса

Мать ребёнка: Анна

Смерть
Неизвестно

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