Иваненко (Петренко) Матрона Самуиловна
Место рожденияХарьковская губерния, Российская империя
Дата рождения08.05.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1872
Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1894
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896
Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1899
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1901
Сын: Иваненко Александр Петрович
Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1903
Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1906
Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич
Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно