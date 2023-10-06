Иваненко (Петренко) Матрона Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иваненко (Петренко) Матрона Самуиловна

Место рождения

Харьковская губерния, Российская империя

Дата рождения

08.05.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1872

Отец: Петренко Самуил Патапиевич

Мать: Петренко Евдокия Петровна

Харьковская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.05.1894

Муж: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.09.1896

Сын: Иваненко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
20.07.1899

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1901

Сын: Иваненко Александр Петрович

Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.12.1903

Сын: Иваненко Петр Петрович

Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.06.1906

Сын: Иваненко Иван Петрович

Отец ребёнка: Иваненко Петр Григорьевич

Харьковская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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