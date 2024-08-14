Хоржевская (Баранова) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950
Отец: Баранов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хоржевский Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Хоржевский Геннадий
Рождение ребёнка
03.10.1972
Дочь: Рязанова Ирина
Отец ребёнка: Хоржевский Геннадий
Рождение ребёнка
23.07.1978
Дочь: (Хоржевская) Екатерина
Отец ребёнка: Хоржевский Геннадий