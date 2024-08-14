Хоржевская (Баранова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоржевская (Баранова) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1950

Отец: Баранов Василий

Мать: Баранова (Мухортова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хоржевский Геннадий

Развод
Неизвестно

Муж: Хоржевский Геннадий

Рождение ребёнка
03.10.1972

Дочь: Рязанова Ирина

Отец ребёнка: Хоржевский Геннадий

Рождение ребёнка
23.07.1978

Дочь: (Хоржевская) Екатерина

Отец ребёнка: Хоржевский Геннадий

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