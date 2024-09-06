Ульяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Прокопьевна

Ульяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1826

Сын: Антоний Константинович

Отец ребёнка: Константин Максимов

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.11.1827

Сын: Сосипатр Константинович

Отец ребёнка: Константин Максимов

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.02.1832

Сын: Прокопий Константинович

Отец ребёнка: Константин Максимов

Рождение ребёнка
07.05.1833

Дочь: Гликерия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Максимов

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
восприемница при рождении умершего крестьянина Козьмы Иудина дочь-девица Александра Козьмина
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Константинович

Отец ребёнка: Константин Максимов

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.