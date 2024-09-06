Ульяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1826
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
02.11.1827
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
23.02.1832
Отец ребёнка: Константин Максимов
Рождение ребёнка
07.05.1833
Дочь: Гликерия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Максимов
восприемница при рождении умершего крестьянина Козьмы Иудина дочь-девица Александра Козьмина
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Константинович
Отец ребёнка: Константин Максимов
Смерть
Неизвестно