Харченко Афанасий Тереньтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1893
Дата смерти17.01.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шумакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1939
Дочь: Харченко Нина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1942
Дочь: Долгушева Галина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
11.06.1949
Сын: Шумаков Геннадий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна
Смерть
17.01.1962