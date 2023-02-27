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Харченко Афанасий Тереньтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

17.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумакова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1939

Дочь: Харченко Нина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1942

Дочь: Долгушева Галина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
11.06.1949

Сын: Шумаков Геннадий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шумакова Зоя Ивановна

Смерть
17.01.1962

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