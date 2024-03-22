Алифер Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.09.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938
Отец: Алифер Андрей Иванович
Мать: Алифер Варвара Малаховна
Бракосочетание
20.01.1962
Жена: Алифер Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1962
Сын: Алифер Игорь Александрович
Мать ребёнка: Алифер Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алифер Людмила Ивановна
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Развод
24.06.1970
Жена: Алифер Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности