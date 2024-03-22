Алифер Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифер Александр Андреевич

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Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

08.09.1938

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1943 г.р.
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Дети

1962 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1938

Отец: Алифер Андрей Иванович

Мать: Алифер Варвара Малаховна

Минск, Минск
Бракосочетание
20.01.1962

Жена: Алифер Людмила Ивановна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
05.11.1962

Сын: Алифер Игорь Александрович

Мать ребёнка: Алифер Людмила Ивановна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
22.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алифер Людмила Ивановна

Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Развод
24.06.1970

Жена: Алифер Людмила Ивановна

Витебск, Витебская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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