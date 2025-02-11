Осипов Фёдор Петров
мужской, родился 1910
умер 22.07.1950
ОтецОсипов Петр1888 г.р.
Дети
Осипов Александр Фёдоров1939 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Осипов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова
Россия
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова
Рождение ребёнка
12.01.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова
Смерть
22.07.1950