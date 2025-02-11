Осипов Фёдор Петров 1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Осипов Фёдор Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1910

умер 22.07.1950

Отец
Осипов Петр1888 г.р.
Дети
Осипов Александр Фёдоров1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Осипов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Осипов Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова

Россия

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова

Рождение ребёнка
12.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осипова (Посемина) Клавдия Петрова

Смерть
22.07.1950

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