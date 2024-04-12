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Афанасий Савельев

Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1728 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ульяна Афанасьева

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Маланья Афанасьева

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Афанасьева

Мать ребёнка: Анисья Осипова

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Осипова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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