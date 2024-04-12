Афанасий Савельев
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ульяна Афанасьева
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Маланья Афанасьева
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Афанасьева
Мать ребёнка: Анисья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Осипова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин государственный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно