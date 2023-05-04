Татьяна Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кирилл
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Макар
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Семёнов Александр Семёнович
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Николай
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Алексей (Моисей?)
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Семён
Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович
Смерть
Неизвестно