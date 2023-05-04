Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

1851 г.р.
1855 г.р.
1857 г.р.
1859 г.р.
1861 г.р.
1864 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Кирилл

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Макар

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Семёнов Александр Семёнович

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Латышево, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1861

Сын: Николай

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Алексей (Моисей?)

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Семён

Отец ребёнка: Филиппов Семён Филиппович

Смерть
Неизвестно

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