Горбунов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сутырина (Горбунова) Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова (Горбунова) Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Анна
Рождение ребёнка
27.02.1925
Дочь: Надежкина (Горбунова) Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Горбунова Анна
Смерть
Неизвестно