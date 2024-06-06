Суханов Афанасий Петрович
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Суханов Петр Николаевич
Мать: Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина
Рождение ребёнка
1820
Сын: Суханов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Суханова Парасковья Афанасьевна
Мать ребёнка: Акулина
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Суханова Нилила Афанасьевна
Мать ребёнка: Акулина
Смерть
Неизвестно