Суханов Афанасий Петрович 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суханов Афанасий Петрович

Место рождения

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Суханов Петр Николаевич

Мать: Агафья

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина

Рождение ребёнка
1820

Сын: Суханов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Суханова Парасковья Афанасьевна

Мать ребёнка: Акулина

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Суханова Нилила Афанасьевна

Мать ребёнка: Акулина

Смерть
Неизвестно

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