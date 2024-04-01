(Mosafinn) Ingebjørg Klasdatter
Место рожденияFinne
Дата рождения1790
Дата смерти1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Mosafinn) Marta Sjursdatter
Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Næreim Rannveig Sjursdotter
Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson
Рождение ребёнка
14.07.1828
Сын: Mosafinn Ola Sjurson
Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson
Смерть
1853