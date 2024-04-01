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(Mosafinn) Ingebjørg Klasdatter

Место рождения

Finne

Дата рождения

1790

Дата смерти

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1815

Муж: Liland Sjur Brynjulvson

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Mosafinn) Marta Sjursdatter

Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Næreim Rannveig Sjursdotter

Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson

Рождение ребёнка
14.07.1828

Сын: Mosafinn Ola Sjurson

Отец ребёнка: Liland Sjur Brynjulvson

Смерть
1853

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