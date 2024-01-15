Ларионова Анна Тимофеева
Место рожденияд. Шарголи
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Ларионов Иван Осипов
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
08.02.1783
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Ларионова) Агрофена Борисовна
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Ларионова) Настасья
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Ларионов Яфим Осипов
Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов
Смерть
Неизвестно