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Ларионова Анна Тимофеева

Место рождения

д. Шарголи

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ларионов Степан Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ларионов Григорий Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1782

Сын: Ларионов Иван Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
08.02.1783

Сын: Ларионов Фёдор Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Ларионова) Агрофена Борисовна

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Ларионова) Настасья

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Рождение ребёнка
1792

Сын: Ларионов Яфим Осипов

Отец ребёнка: Ларионов Осип Борисов

Смерть
Неизвестно

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