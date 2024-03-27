Мурясова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович
д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марьям Бикмухаметовна
Отец ребёнка: Мурясов Бикмухамет (Мухамет) Биктимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно