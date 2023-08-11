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Кудряшов Николай Алексеевич

Место рождения

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

05.12.1891

Дата смерти

07.12.1891

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1891

Отец: Кудряшов Алексей Савельев

Мать: Гликерья Михайловна

Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 115 об. - 116) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родившихся му... Показать все
Смерть
07.12.1891
Люнда-Шипово, Семеновский, Нижегородская область
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 134 об. - 135) имеется актовая запись о смерти № 25 (счет умерших мужского ... Показать все

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