Кудряшов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1891
Дата смерти07.12.1891
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1891
Отец: Кудряшов Алексей Савельев
Мать: Гликерья Михайловна
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть первая, «О родившихся»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 115 об. - 116) имеется актовая запись о рождении № 47 (счет родившихся му... Показать все
Смерть
07.12.1891
В метрической книге Покровской церкви села Овсянки за 1891 год (часть третья, «Об умерших»: ЦАНО, ф. 2801, оп. 2, д. 210, л. 134 об. - 135) имеется актовая запись о смерти № 25 (счет умерших мужского ... Показать все