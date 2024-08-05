Авдотья Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Евлампий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Олимпиада Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Помпей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно