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Авдотья Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Евлампий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Олимпиада Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Помпей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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