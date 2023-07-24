Горяев Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934
Отец: Горяев Михаил Алексеевич
Мать: Анна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Горяева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Горяева Людмила
Рождение ребёнка
?.06.1966
Дочь: Горяева Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Горяева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горяева Людмила
Смерть
Неизвестно