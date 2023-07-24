Горяев Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горяев Анатолий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1934

Отец: Горяев Михаил Алексеевич

Мать: Анна Никитична

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Горяева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Горяева Людмила

Рождение ребёнка
?.06.1966

Дочь: Горяева Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Горяева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горяева Людмила

Смерть
Неизвестно
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