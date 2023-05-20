Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуряев Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Данилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870 или 1871

Сын: Фуряев Константин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875 или 1876

Сын: Фуряев Александр Федорович

Мать ребёнка: не указана

https://vologdahistory.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0._%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0... Показать все
Смерть
Неизвестно

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