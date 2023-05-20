Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Данилово, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870 или 1871
Сын: Фуряев Константин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875 или 1876
Сын: Фуряев Александр Федорович
Мать ребёнка: не указана
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Смерть
Неизвестно