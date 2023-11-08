Калачикова (Короткова) Пелагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калачикова (Короткова) Пелагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1906

Дата смерти

07.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1932

Сын: Калачиков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич

дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
01.09.1935

Сын: Калачиков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баскакова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич

Смерть
07.11.1988
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково
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