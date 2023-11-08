Калачикова (Короткова) Пелагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1906
Дата смерти07.11.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.03.1932
Сын: Калачиков Алексей Иванович
Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич
дер. Вашутино Химкинского района МО
Рождение ребёнка
01.09.1935
Сын: Калачиков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баскакова Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Калачиков Иван Сергеевич
Смерть
07.11.1988
Похороны
Неизвестно
Московская область, Чашниково