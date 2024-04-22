Васильев Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1911 ст.
Дата смерти09.08.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911 ст.
Крещение
03.11.1911 ст.
Восприемник: крестьянин Василий Афанасьевич Васильев.
Смерть
09.08.1912 ст.
Запись № 39 о смерти 9 августа 1912 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева – Георгия. Умер в 9 месяцев от поноса.
Похороны
10.08.1912 ст.
Похоронен "на сельском кладбище".