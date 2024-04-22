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Васильев Георгий Алексеевич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

01.11.1911 ст.

Дата смерти

09.08.1912 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1885 по 1886 г.р.

Мать

Около 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1911 ст.

Отец: Васильев Алексей Маркелович

Мать: Васильева Анна Титовна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
03.11.1911 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник: крестьянин Василий Афанасьевич Васильев.
Смерть
09.08.1912 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 39 о смерти 9 августа 1912 года сына крестьянина с. Верх-Чиковского Алексея Маркеловича Васильева – Георгия. Умер в 9 месяцев от поноса.
Похороны
10.08.1912 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен "на сельском кладбище".
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