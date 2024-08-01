Моисеенко Фома — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Фома

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Моисеенко Антон

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Моисеенко (Третьяк) Ефросинья

Рождение ребёнка
09.09.1903

Дочь: (Моисеенко) Анна

Мать ребёнка: Моисеенко (Третьяк) Ефросинья

Рождение ребёнка
24.12.1904

Дочь: (Моисеенко) Евгения

Мать ребёнка: Моисеенко (Третьяк) Ефросинья

Смерть
Неизвестно

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