Моисеенко Фома
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Моисеенко Антон
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1902
Рождение ребёнка
09.09.1903
Дочь: (Моисеенко) Анна
Мать ребёнка: Моисеенко (Третьяк) Ефросинья
Рождение ребёнка
24.12.1904
Дочь: (Моисеенко) Евгения
Мать ребёнка: Моисеенко (Третьяк) Ефросинья
Смерть
Неизвестно