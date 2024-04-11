Тарима Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеенко Алексей Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.2014
Отец ребёнка: Шастун Сергей Владимирович