Тарима Светлана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарима Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1972

Отец: Тарима Оленберг Виктор Леонидович (Яковлевич)

Мать: Прадун Федосейкина Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матвеенко Алексей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шастун Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
21.03.2014

Сын: Шастун Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Шастун Сергей Владимирович

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