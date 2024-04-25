Мурзина Агафья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мурзин Карп Васильев
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Мурзина) Ирина Карпова
Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Мурзин) Мария Карпова
Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Мурзин Тит Карпов
Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев
Смерть
Неизвестно