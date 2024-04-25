Мурзина Агафья Яковлева 1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Агафья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Карп Васильев

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Мурзина) Ирина Карпова

Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Мурзин) Мария Карпова

Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Мурзин Тит Карпов

Отец ребёнка: Мурзин Карп Васильев

Смерть
Неизвестно

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