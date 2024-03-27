Мадина 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мадина 2 Жена

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибрагимов Хасян

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим

Рождение ребёнка
09.03.1885

Сын: Ибрагимов Абдрахман

Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим

Смерть
Неизвестно

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