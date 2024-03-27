Мадина 2 Жена
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ибрагимов Хасян
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим
Рождение ребёнка
09.03.1885
Сын: Ибрагимов Абдрахман
Отец ребёнка: Сейфульмулюков Ибрагим
Смерть
Неизвестно